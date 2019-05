Jahrhunderte alte Gebeine in Grab in Arnsberg entdeckt

Arnsberg (dpa/lnw) - Experten haben in einem steinernen Grabmal in Arnsberg Knochen entdeckt, die rund 800 Jahre alt sein und von Prominenten aus dem Mittelalter stammen könnten. Im Arnsberger Kloster Wedinghausen fanden sich unter einem tonnenschweren Deckel drei Schädel und Knochen, bei denen es sich womöglich um die Überreste von Klostergründer Graf Heinrich I., seinem Sohn Heinrich II. und dessen Frau Ermengard handelt. Das teilte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe am Mittwoch mit. Eine DNA-Analyse solle Gewissheit bringen, ob es tatsächlich die Gebeine der drei im frühen 13. Jahrhundert gestorbenen Personen seien.