Rückfällig geworden: 45-jähriger Sexualstraftäter in U-Haft

Dülmen (dpa/lnw) - Kurz nach seiner Entlassung hat die Polizei einen mutmaßlich rückfällig gewordenen Sexualstraftäter in Dülmen festgenommen. In einem Hotel soll ein 28-Jähriger nach eigener Aussage von dem 45-Jährigen sexuell missbraucht worden sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die beiden Männer checkten in der Nacht zum Montag laut Polizei einvernehmlich in das Hotelzimmer ein. Später soll es dort zu den Übergriffen gekommen sein. Der 28-Jährige wandte sich am Montag an einen Mitarbeiter des Hotels und bat um Hilfe durch die Polizei. Als die Beamten eintrafen, versuchte der 45-Jährige, über ein Flachdach zu fliehen. Dort wurde er kurz darauf festgenommen und kam in Untersuchungshaft.

Von dpa