Streckensperrung: Fußgänger spaziert direkt an Gleisen

Bad Oeynhausen (dpa/lnw) - Mit einem Spaziergang unmittelbar neben den Gleisen hat ein junger Mann eine zweistündige Sperrung der Bahnstrecke zwischen Bad Oeynhausen und Porta Westfalica verursacht. Ein ICE-Zugführer habe den 27-Jährigen am Dienstagabend neben den Gleisen bemerkt und eine Notfallbremsung eingeleitet, teilte die Polizei Minden-Lübbecke am Mittwoch mit. Weil unklar gewesen sei, ob es einen Zusammenstoß des Zuges mit der Person gegeben hat, sei die Strecke am Dienstagabend gesperrt worden. Nachdem keine verunglückte Person gefunden wurde, sei die Bahnstrecke wieder freigegeben worden.