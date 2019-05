DFB-Sportgericht sperrt Kölner Jhon Cordoba für zwei Spiele

Frankfurt/Köln (dpa/lnw) - Für Fußballprofi Jhon Cordoba von Bundesligarückkehrer 1. FC Köln ist die Zweitligasaison schon vor dem 34. Spieltag beendet. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 26 Jahre alten Kolumbianer nach dessen Roter Karte in der Begegnung am Sonntag mit Jahn Regensburg (3:5) für zwei Spiele. Er ist damit auch am ersten Spieltag der kommenden Saison nicht spielberechtigt. Das gab der DFB am Mittwoch in Frankfurt am Main bekannt.

Von dpa