Mutmaßlicher Terror-Helfer des IS in Köln festgenommen

Köln (dpa/lnw) - Ermittler haben in Köln einen mutmaßlichen Terror-Helfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Dem 38-Jährigen werde Unterstützung zweier Terror-Organisationen vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch. Die Taten sollen sich zwischen Mai 2014 und Oktober 2018 ereignet haben. Unter anderem soll der Deutsch-Tunesier im Internet Propaganda für den IS betrieben haben. Laut Südwestrundfunk (SWR) handelt es sich bei dem Verdächtigen um Sabri Ben A., einen in der Salafistenszene deutschlandweit bekannten Aktivisten.