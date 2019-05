Rollerfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Bus

Wuppertal (dpa/lnw) - Ein 75 Jahre alter Motorroller-Fahrer ist in Wuppertal bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus ums Leben gekommen. Der Mann wollte mit dem Roller auf eine Vorfahrtsstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Bus auf dieser Straße, wie ein Polizei-Sprecher am Mittwoch berichtete. Der Motorroller-Fahrer starb am Unfallort. Der 55 Jahre alten Busfahrer und ein Zeuge wurden von einem Notfallseelsorger betreut. In dem Bus waren bei dem Unfall am frühen Dienstagabend laut Polizei nur wenige Fahrgäste.

Von dpa