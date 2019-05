Lange Wartezeiten für Autofahrer auf A40 und A30

Düsseldorf (dpa/lnw) - Autofahrer in Nordrhein-Westfalen haben sich am Mittwochmorgen mal wieder in Geduld üben müssen. Laut WDR-Staumelder brachte es das gesamte Bundesland am frühen Morgen zwischenzeitlich auf mehr als 180 Kilometer Stau. Auf der Autobahn 40 kam es gleich auf fünf Abschnitten zu Verzögerungen. Zwischen Dortmund und Duisburg staute sich der Verkehr auf acht Kilometern. Pendler zwischen Bochum-Hamme und Essen-Frillendorf mussten mit etwa 30 Minuten extra rechnen.

Von dpa