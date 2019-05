Bahnverkehr nach Kabelbrand in Bottrop gestört

Bottrop (dpa/lnw) - Nach einem Kabelbrand am Güterbahnhof Bottrop ist der S-Bahn- und Regionalverkehr in der Region voraussichtlich bis zum späten Vormittag gestört. Betroffen sei die Strecke der Linien RB44 und RE14 der Nordwestbahn sowie der S-Bahnlinie 9, sagte eine Bahnsprecherin am Mittwochmorgen. Die S9 verkehre bis auf Weiteres nur zwischen Wuppertal und Bottrop. Auf der Strecke zwischen Haltern am See und Bottrop sei ein Ersatzverkehr mit Bus und Taxen eingerichtet worden, teilte die Deutsche Bahn mit.

Von dpa