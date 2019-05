Feuerwehr rettet Mann bei Wohnungsbrand von Fenstersims

Recklinghausen (dpa/lnw) - Die Feuerwehr hat in Recklinghausen einen Mann von einem Fenstersims eines brennenden Hauses gerettet. Der Mann habe schon auf dem Sims im zweiten Stock gesessen, als die Rettungskräfte am Dienstag am Feuer anrückten, teilte die Feuerwehr mit. Flammen hätten aus der Wohnung im ersten Stock geschlagen, wegen des Rauches sei der Mann in akuter Lebensgefahr gewesen.

Von dpa