Auto fährt gegen Baum und überschlägt sich: Zwei Verletzte

Hamm (dpa/lnw) - Bei einem Autounfall in Hamm sind ein 19 Jahre alter Autofahrer und seine 16 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt worden. Das Auto des 19-Jährigen sei am Dienstagabend von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und habe sich anschließend überschlagen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Dabei wurde es zurück auf die Straße geschleudert und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in ein Krankenhaus.

