Kinderschuhe rücken Missbrauchsopfer von Lügde in den Blick

Hannover (dpa/lni) - Gemusterte Gummistiefel, rosa Ballerina und Turnschuhe in bunten Farben: Rund 50 Paar kleine Schuhe hat die Initiative «Kinder von Lügde» am Mittwoch vor dem niedersächsischen Landtag aufgestellt. Jedes Paar steht symbolisch für ein Opfer der Missbrauchsserie auf einem Campingplatz im Kreis Lippe. Ein 56 Jahre alter Dauercamper soll gemeinsam mit Komplizen jahrelang mehr als 40 Mädchen und Jungen sexuell missbraucht und dabei gefilmt haben - es gibt weitere Verdachtsfälle. Seit acht Wochen demonstriert die von Privatleuten gegründete Initiative mit ihren kleinen Schuhen einmal wöchentlich in Hameln.