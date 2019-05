Hecking nicht mit Borussia Mönchengladbach auf China-Tour.

Da auch Heckings berufliche Zukunft noch nicht geklärt ist, wird der Club die Reise vom 19. bis 26. Mai nach Guangzhou und Shanghai ohne den Cheftrainer und seinen Co-Trainer Dirk Bremser antreten. Damit hat Hecking am Samstag im Top-Spiel gegen Borussia Dortmund seinen letzten Auftritt als Borussias Chefcoach. Beim Spiel in China gegen Guangzhou R&F am 22. Mai wird die Mannschaft von Co-Trainer Frank Geideck und den Torwarttrainern Uwe Kamps und Steffen Krebs betreut.