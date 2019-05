Frauenleiche nach Brand gefunden: Zigarette wohl Auslöser.

Siegburg (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Siegburger Wohnhaus ist eine Frauenleiche gefunden worden. Zu dem Feuer war es in einer Erdgeschosswohnung einer 50-Jährigen gekommen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Ursache sei mit hoher Wahrscheinlichkeit der fahrlässige Umgang mit einer glimmenden Zigarette. Der Brand begann ersten Ermittlungsergebnissen zufolge in einem Bett.

Von dpa