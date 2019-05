AfD streicht auf Kandidatenseite Becks Professorentitel

Zuvor hatte der Deutschlandfunk berichtet, Beck sei gar nicht Professor. Er unterrichte an der SOAS University of London Europarecht und Rechtstheorie und trage dort die Bezeichnung «Reader in Law», nicht Professor. Das zuständige NRW-Wissenschaftsministerium habe mitgeteilt, die schlichte Umwandlung einer englischen Hochschulfunktion in einen deutschen Titel sei ausgeschlossen.

Beck hatte am Dienstag sein Verhalten als «juristisch einwandfrei und inhaltlich richtig» verteidigt.