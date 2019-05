75-Jährige stirbt nach Frontalzusammenstoß an Unfallstelle

Gütersloh (dpa/lnw) - Bei einem Frontalzusammenstoß in Gütersloh ist eine Autofahrerin am Dienstag tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet das Fahrzeug der 75-Jährigen aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem Fahrzeug eines 27-Jährigen zusammen. Laut Polizei wurde die Frau durch den Zusammenstoß in ihrem Auto eingeklemmt. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Von dpa