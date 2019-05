Astronaut Alexander Gerst vermisst die Freundschaft im All

Gerst war im Dezember kurz vor Weihnachten von seiner zweiten Weltraummission zurückgekehrt. Der Wahl-Kölner lebt seit zehn Jahren in Nordrhein-Westfalen. Er erhielt die Auszeichnung für seine Arbeit beim Europäischen Astronautenzentrum, das in Köln beheimatet ist. Als Dank für die jahrelange Unterstützung des Landes überreichte er Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) eine handgroße NRW-Fahne, die er 197 Tage mit im All dabei hatte.