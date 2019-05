Schöner Wohnen für die Tiere: Umbauarbeiten im Zoo Dortmund

Dortmund (dpa/lnw) - Neue Behausungen für wilde Tiere: Im Zoo Dortmund sind umfangreiche Umbauarbeiten in rund 40 Gehegen und Anlagen in vollem Gange. Um- oder neugebaut würden zum Beispiel die Anlagen für die Japanischen Larvenroller - eine kleine Raubtierart und für die Papageien sowie das Raubtierhaus, teilte die Stadt am Dienstag mit. Bereits saniert wurden laut Zoo die Otteranlage und die Ibis-Voliere. Zudem soll die Bärenanlage erweitert werden. Geplant sind auch Neubauten der Robbenanlage, der Australien-Voliere sowie des Waldkiosks und der zentralen Toilettenanlagen.

Von dpa