Vertragsverlängerung: Torwart Rensing bleibt in Düsseldorf

«Michael Rensing ist ein extrem wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Er hat mit stabilen Leistungen in 31 Spielen großen Anteil am Klassenerhalt. Michael geht in seine siebte Saison bei der Fortuna - das ist natürlich eine Ewigkeit im Fußball», kommentierte Fortuna-Sportvorstand Lutz Pfannenstiel die Entscheidung.