Steuerhaus nicht abgesenkt: Tankschiff prallt gegen Brücke

Minden (dpa/lnw) - Beim Zusammenprall eines Tankschiffs mit einer Straßenbrücke über den Mittellandkanal in Minden ist am Dienstag das Steuerhaus komplett zerstört worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 61 Jahre alte Schiffsführer vergessen, die Steuerkabine rechtzeitig abzusenken. Er erlitt Schnittverletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Schifffahrt auf dem Kanal war nicht beeinträchtigt, wie die Wasserschutzpolizei Duisburg berichtete.

Von dpa