Ministerium: Polizeieinsätze bei Hochzeitsfeiern nicht neu

Düsseldorf (dpa/lnw) - Polizeieinsätze bei Hochzeitsfeiern sind nach Angaben der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen kein neues Phänomen. Es sei auch unklar, ob es eine Häufung derartiger Vorfälle gebe, heißt es in einem Bericht des NRW-Innenministeriums an den Landtag auf eine Anfrage der AfD-Fraktion. Die mediale Aufmerksamkeit könne auch zu mehr Hinweisen aus der Bevölkerung geführt haben.

Von dpa