Waldbrandgefahr: Polizei-Hubschrauber werden nachgerüstet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Bundeswehr hält in Nordrhein-Westfalen keine als Löschhubschrauber einsetzbaren Helikopter mehr vor. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des NRW-Innenministeriums an den Landtag auf eine Anfrage der SPD-Fraktion hervor. Der bisherige Standort in Rheine sei von der Bundeswehr aufgegeben und nach Laupheim in Baden-Württemberg verlegt worden.

Von dpa