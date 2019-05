26 Polizeibeamte in Krisenherden im Ausland eingesetzt

Fünf Polizisten und zwei Polizistinnen gehören zur EU-Grenzschutzagentur Frontex und helfen bei der Sicherung der EU-Außengrenzen. Anfang Mai hatte Reul die Frontex-Polizisten aus NRW in Griechenland besucht. Sieben Polizeibeamte, unter ihnen eine Frau, sind in einem bilateralen Projekt in Afghanistan eingesetzt. Weitere Polizisten aus NRW wurden nach Mali, Somalia, in den Kosovo, in die Ukraine, nach Georgien und Palästina entsandt.

Die Beteiligung der Bundesländer an Auslandsmissionen erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel. Demnach ist NRW mit rund 21 Prozent an dem Länderkontingent beteiligt.