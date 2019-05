Mit Messer gedroht: Jugendlicher raubt Mitschüler die Schuhe

Münster (dpa/lnw) - Er drohte mit Schlägen und einem Messer: Bei dem zweiten Versuch innerhalb weniger Tage einem Mitschüler die Schuhe zu rauben, ist in Münster ein 15-Jähriger der Polizei ins Netz gegangen. Der Jugendliche habe zunächst mit Komplizen einem 14-Jährigen die Turnschuhe gestohlen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Vorfall am vergangenen Freitag hätten seine Komplizen das Opfer festgehalten, während der 15-Jährige mit dem Messer drohte. Der Bestohlene sei auf Socken nach Hause gegangen und habe Anzeige erstattet.

Von dpa