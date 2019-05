Autos mit Ziegelsteinen aufgebockt: 53 Reifen gestohlen

Velbert (dpa/lnw) - Mehr als 50 Reifen haben unbekannte Täter von 13 Fahrzeugen im Hof eines Autohauses in Velbert abgeschraubt und gestohlen. Die Täter verschafften sich in der Nacht zum Dienstag durch ein Loch im Zaun Zugang zu dem Gelände, wie die Polizei mitteilte. Dort hätten sie anschließend die Autos mit Ziegelsteinen aufgebockt. Laut Polizei nahmen die Täter auch einen herumstehenden Reifen mit - dadurch insgesamt 53. Fahrzeuge seien zusätzlich am Lack beschädigt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Gesamtschaden wurde auf rund 15 000 Euro geschätzt. Wie die Täter die Räder vom Gelände transportierten, war noch nicht klar.

Von dpa