Oberhausen (dpa/lnw) - Die wohl höchste Ausstellungshalle Europas, der Gasometer Oberhausen, hat Geburtstag: An diesem Mittwoch vor genau 90 Jahren, am 15. Mai 1929, wurde der 117,5 Meter hohe Scheibengasbehälter in Betrieb genommen. Das Bauwerk diente als Gasspeicher für die Industrieanlagen der Gutehoffnungshütte und der nahen Kokerei Osterfeld. 1946 brannte er bei Reparaturarbeiten ab, wurde danach aber wieder aufgebaut. 1988 wurde er stillgelegt, aber nicht abgerissen. 1994 begann er sein zweites Leben als Industriedenkmal und Ausstellungshalle. Noch bis zum 27. Oktober läuft die Schau «Der Berg ruft». Thema ist die Faszination der Berge auf die Menschen. Zum Bau vor 90 Jahren und der Neueröffnung als Industriedenkmal vor 25 Jahren planen die Betreiber am 7. und 8. September ein Sonderprogramm.