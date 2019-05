22 Millionen Euro für wissenschaftlichen Nachwuchs in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Von den Folgen sozialer Hilfen bis zu schwersten Teilchen in der Physik: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert fünf Forschungsprogramme des wissenschaftlichen Nachwuchses in Nordrhein-Westfalen mit insgesamt rund 22 Millionen Euro. Zu den 41 bestehenden Graduiertenkollegs kommen damit fünf neue in Aachen, Bochum, Duisburg-Essen, Dortmund, Düsseldorf, Münster und Siegen hinzu, wie das Kultur- Wissenschaftsministerium am Dienstag mitteilte.

Von dpa