Gehälter finanziert: Flughafen sammelt Pfandflaschen

Köln (dpa/lnw) - Mehr als eine Million Pfandflaschen sind in den vergangenen vier Jahren in speziellen Sammeltonnen am Flughafen Köln/Bonn eingeworfen worden. Von den Erlösen - fast 265 000 Euro - wurden die Tarifgehälter von drei ehemaligen Langzeitarbeitslosen bezahlt, die alle Aufgaben vom Entleeren der Sammeltonnen bis zum Verpacken der Pfandflaschen übernehmen, wie der Flughafen am Dienstag mitteilte.

Von dpa