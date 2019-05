Eschweiler (dpa/lnw) - In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Eschweiler ist in der Nacht auf Dienstag eine Gasflasche explodiert. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem Vorfall um 3 Uhr morgens drei Menschen verletzt. Wie schwer die Verletzungen waren, konnte die Polizei am Dienstagmorgen noch nicht sagen. Die Ursache der Explosion war ebenfalls zunächst unklar.

Von dpa