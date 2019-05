Geschäft in Brand gesetzt: 16-Jähriger festgenommen

Preußisch Oldendorf (dpa/lnw) - Ein mutmaßlich absichtlich gelegtes Feuer hat in einem leerstehenden Textilgeschäft in Preußisch Oldendorf (Kreis Minden-Lübbecke) großen Schaden angerichtet. Ein 16-Jähriger sei kurz nach dem Brand am Montagabend als Verdächtiger festgenommen worden, teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit. Ein Zeuge hatte nahe dem Feuer zwei Jugendliche gesehen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und richtete eine Brandwache ein.

Von dpa