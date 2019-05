Noch kein Urteil im Hiller Mordprozess in Sicht

Bielefeld (dpa) - Im Prozess um den Dreifachmord von Hille in Ostwestfalen verzögern sich die Plädoyers der Nebenkläger und Verteidiger auf unbestimmte Zeit. Die für Dienstag geplanten Schlussvorträge konnten am Landgericht Bielefeld nicht gehalten werden, weil die Verteidiger nach der Anhörung eines weiteren Zeugen neue Beweisanträge stellten. Das Gericht will daher jetzt einen weiteren Zeugen laden. Der Bundeswehrsoldat, ein ehemaliger Kamerad des Angeklagten Kevin R., ist allerdings derzeit krankgeschrieben. Ursprünglich sollte ein Urteil am 23. Mai gesprochen werden. Jetzt ist für den 14. Juni ein weiterer Verhandlungstermin angesetzt.

Von dpa