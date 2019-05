Verfolgungsjagd im Rückwärtsgang: Autofahrer rast durch Köln

Köln (dpa/lnw) - Ein Autofahrer hat sich eine lebensgefährliche Verfolgungsjagd - teils im Rückwärtsgang - mit der Polizei durch die Kölner Innenstadt geliefert. Der 25-jährige Mann ohne Führerschein sei in einem geliehenen Luxusauto am Rhein-Ufer entlang gerast, berichtete ein Polizeisprecher am Montag. Passanten hätten einen Streifenwagen am späten Sonntagnachmittag auf den Fahrer aufmerksam gemacht, der durch sein rücksichtsloses Verhalten und eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen war.

Von dpa