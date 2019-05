Rheinisches Revier: Mehr Tempo bei Regionalplan gefordert

Eschweiler (dpa/lnw) - 19 Kommunen an Tagebauen und Kraftwerksstandorten haben für den Strukturwandel im Rheinischen Revier mehr Tempo bei Planungen für neue Ansiedlungsflächen gefordert. Als Kerngebiet des Strukturwandels müssten sie bei der Regionalplanung mit Priorität behandelt werden, forderten die Kommunen am Montag in einem Positionspapier. Die geplante Verabschiedung des Regionalplans im Jahr 2025 komme für die Kommunen viel zu spät, sagte der Bürgermeister der Stadt Eschweiler im Kreis Aachen, Rudi Bertram (SPD) am Montag.

Von dpa