Fahnder sprengen Drogenring: Sieben Männer festgenommen

Im Rahmen der Ermittlungen habe man mit der Kriminalpolizei in Traunstein (Oberbayern) zusammengearbeitet, berichtete eine Sprecherin der Polizei Duisburg. Auch in Traunstein wurden mehrere Kilo Marihuana gefunden. Alle sieben Verdächtige kamen unter anderem wegen illegalen Drogenhandels in Duisburg in Untersuchungshaft.