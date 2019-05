Gladbacher Sommer-Trainingslager wieder am Tegernsee

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach wird sein Sommer-Trainingslager wieder in Rottach-Egern am Tegernsee beziehen. Wie der Club am Montag mitteilte, wird der neue Trainer Marco Rose die Mannschaft vom 14. bis 21. Juli dort auf die kommende Saison vorbereiten. Die Gladbacher reisen seit 2012 in das oberbayrische Feriendomizil. In der Trainingswoche sind auch zwei Testspiele geplant. Gegner, Orte und Termine stehen aber noch nicht fest.

Von dpa