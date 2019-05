Staatsschutz ermittelt wegen illegaler Plakate mit BVB-Logo

Unbekannte hatten laut den Ermittlern wahrscheinlich am Samstag an mehreren Orten in der Stadt die Poster in Werbevitrinen aufgehängt. Die Aussagen wurden Spielern und dem Trainer von Borussia Dortmund zugeschrieben. Die Botschaften trugen die Logos des BVB, der Aussteiger-Organisation Exit und des Bundesfamilienministeriums. Verein, Ministerium und «Exit» hatten sich laut eigenen Angaben aber nicht an der Aktion beteiligt. Die Plakate wurden inzwischen entfernt.

Auf den Plakaten waren Slogans wie «Lieber Schalkesieg als Nazikiez» (Marco Reus), «Dauerkarten für Naziaussteiger» (Lucien Favre) oder «Lieber Ersatzbank als Rechtsaußen» (Lukasz Piszczek) abgedruckt. Der BVB hatte auf Twitter dazu geschrieben: «Borussia Dortmund steht für den Kampf gegen Rassismus und distanziert sich klar von jeglicher Form von Diskriminierung. Der BVB ist aber nicht Urheber der sich zurzeit im Umlauf befindlichen Plakate.» Eine ähnliche Erklärung gab es von der Organisation Exit.