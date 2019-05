Anhänger kippt auf Spargelhof um: acht Kinder verletzt

Selfkant-Havert (dpa/lnw) - Bei einem Fest auf einem Spargelhof in Selfkant-Havert (Kreis Heinsberg) sind am Sonntag acht Kinder verletzt worden, als der Anhänger eines Traktors umgekippte. Laut Mitteilung der Polizei vom Montag hatten die Veranstalter drei Anhänger an einen Traktor gehängt, um Kinder herum zu fahren. Als der Traktorfahrer (25) auf dem Hof wenden wollte, sei der hinterste Anhänger umgekippt. Ein Mädchen (10) und zwei Jungen im Alter von 9 und 12 Jahren mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wo sie die Nacht verbrachten. Am Montag sollten sie wieder entlassen werden. Fünf weitere Kinder verletzten sich leicht und wurden vor Ort versorgt. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, wird derzeit von der Polizei ermittelt.

Von dpa