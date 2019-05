Zwei Eiswagen geraten in Brand: Polizei ermittelt

Witten (dpa/lnw) - Zwei Verkaufswagen einer Eisdiele in Witten (Ennepe-Ruhr-Kreis) sind in der Nacht zu Montag durch Feuer schwer beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Laut den Ermittlern war bereits im März letzten Jahres ein Eiswagen des Ladens offenbar angezündet worden. Die damaligen Ermittlungen seien erfolglos geblieben. Nun werde ein Zusammenhang zum aktuellen Fall geprüft, so ein Polizeisprecher.