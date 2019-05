Nach Polizeiangaben vom Montag ging es dem 79-Jährigen am vergangenen Freitag an einer Supermarktkasse in Hilden (Kreis Mettmann) nicht schnell genug. Deswegen beschwerte er sich lautstark bei einem 47-Jährigen und dessen 75-jähriger Mutter, die vor ihm bezahlten. Der Streit verlagerte sich laut Polizei nach draußen. Dort habe der Senior plötzlich eine geladene Schreckschusspistole gezogen und den 47-jährigen Mann damit bedroht. Die herbeigerufenen Polizisten stellten die Waffe samt Munition sicher. Der Senior sei sehr aggressiv gewesen, sagte ein Polizeisprecher.