Luchs aus Tierpark nach fünf Monaten wieder eingefangen

Bochum/Haltern am See (dpa/lnw) - Knapp fünf Monate nach seinem Ausbruch aus einem Tierpark in Haltern ist ein Luchs am Wochenende in der Nähe von Bochum wieder eingefangen worden. Das bestätigte der Inhaber des Naturwildparks Granat, Holger Beckmann, am Montag. Das Tier war zuvor monatelang durch das Ruhrgebiet gestreift und wurde immer wieder gesichtet - unter anderem in Dortmund, Bochum und Herne. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Von dpa