Bargeld-Spürhund «Luke» erschnüffelte 1,2 Millionen Euro

Düsseldorf (dpa) - Zoll-Spürhund «Luke» hat in seinem ersten halben Jahr am Düsseldorfer Flughafen bereits insgesamt 1,2 Millionen Euro Bargeld an Passagieren erschnüffelt. Der dreijährige Schäferhund ist nach Angaben des Zolls der derzeit einzige für Kontrollen am Menschen ausgebildete Bargeld-Spürhund in Deutschland. Bei 21 Passagieren zeigte «Luke» an, dass sie eine verdächtig große Summe Bargeld bei sich haben.

Von dpa