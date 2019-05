Dreijähriger lebensgefährlich verletzt: Vater in U-Haft

Grevenbroich (dpa/lnw) - Der Vater eines lebensgefährlich verletzten Jungen steht im Verdacht, den Dreijährigen misshandelt zu haben. Der 47-Jährige aus Grevenbroich habe am Samstag den Notruf gewählt, weil sein Sohn nicht ansprechbar gewesen sei, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mit. Rettungskräfte hätten das Kind «unter Reanimationsbedingungen» in ein Krankenhaus gebracht. Nach den Informationen der Behörden bestand auch am Sonntag Lebensgefahr.

