Schlägerei zwischen Fußballfans: Bahnhof gesperrt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen einer großen Schlägerei zwischen Fußballfans ist es am Samstagabend in Düsseldorf zu Problemen im Bahnverkehr gekommen. Nach Angaben der Polizei hatten mehrere Schalke-Anhänger auf dem Heimweg aus Leverkusen am Düsseldorfer Hauptbahnhof Fortuna-Fans abgepasst, als diese vom Spiel in Dortmund zurückkamen. Dann kam es zu einer größeren Schlägerei, Polizisten trennten die Lager. 15 Schalke-Anhänger hätten Platzverweise erhalten, hieß es weiter. Ob es Verletzte gab, war zunächst unklar.

Von dpa