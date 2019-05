Große Städte in NRW bereiten sich auf Elektro-Tretroller vor

Köln (dpa/lnw) - Die großen Städte in Nordrhein-Westfalen rüsten sich für die Zulassung von Tretrollern mit Elektromotor. In Dortmund wollten fünf Verleihfirmen mit jeweils bis zu 150 sogenannten E-Scootern an den Start gehen, sagte eine Stadtsprecherin der Deutschen Presse-Agentur. «E-Scooter bieten gute Möglichkeiten, Kurzstreckenautofahrten zu ersetzen.» Auch auf dem Weg zu Bushaltestellen und Bahnhöfen könnten sie hilfreich sein. Köln, Düsseldorf, Essen und Münster bestätigen ebenfalls Gespräche mit Leihfirmen.