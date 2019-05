Frau in Herne sexuell misshandelt: Verdächtiger in Haft

Herne (dpa/lnw) - Nach der schweren sexuellen Misshandlung einer Frau in Herne sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, wurde der mutmaßliche Täter am Freitag in Essen gefasst und am Samstag vor den Haftrichter gebracht. Angaben zur Identität des Verdächtigen machten die Ermittler nicht. Die Tat liegt eine Woche zurück: Die 37-jährige Frau und der Mann hatten sich in der Nacht zu Sonntag bei einer Veranstaltung in Herne kennengelernt. Sie fuhren nach Aussage des Opfers mit einem Taxi zusammen in ihre Wohnung. Dort kam es zu dem schweren sexuellen Übergriff. Die Gewalttat hätte den Tod der Frau herbeiführen können, hieß es.

Von dpa