Elbflorenz Dresden feiert wichtigen Erfolg in Dormagen

Vor 1253 Zuschauern fiel die Entscheidung in der Schlussphase. Gabriel de Santis brachte die Mannschaft von Trainer Rico Göde 67 Sekunden vor dem Ende mit 25:24 in Führung. Im letzten Angriff unterlief den Dormagenern ein Abspielfehler, so dass die Dresdner wieder in Ballbesitz kamen und den Sieg damit sicherten. Zuvor hatten sich beide Teams ein umkämpftes Duell geliefert. Elbflorenz-Rückraumspieler Roman Becvar sah in der 41. Minute wegen eines Foulspiels die Rote Karte.