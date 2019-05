Köln verliert, RWO siegt: Entscheidung am letzten Spieltag

Viktoria Köln hätte am 33. Spieltag ein Sieg gereicht, um den Aufstieg perfekt zu machen. Das Team von Trainer Patrick Glöckner nutzte aber den Matchball nicht. In Straelen agierten die Gäste überlegen, waren im Angriff jedoch zu unpräzise und kassierten in der Schlussphase zwei Treffer. Aram Abdelkarim (89.) und Denis Sitter (90.) trafen für den von Inka Grings trainierten SV Straelen, der weiter in der Abstiegszone auf Platz 15 rangiert.

Zum Saisonabschluss empfängt Viktoria Köln am nächsten Samstag (14.00 Uhr) das U23-Team von Borussia Mönchengladbach. Oberhausen tritt zeitgleich daheim gegen den SC Verl an.