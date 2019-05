Deutscher Eurojackpot-Gewinner kommt aus dem Rheinland

Helsinki (dpa) - Der Gewinner der 45 Millionen Euro aus dem Eurojackpot kommt aus dem Rheinland. Der Tipper hatte für 13 Euro gespielt, wie Westlotto am Samstag mitteilte. «Wir freuen uns über das Fingerspitzengefühl des neuen Millionärs, denn ausgerechnet seine fünfte und damit letzte angekreuzte Spielreihe auf dem Eurojackpot-Spielschein brachte den Jackpotgewinn», sagte Westlotto-Sprecher Axel Weber. Der Tipp sei am Freitag in einer Annahmestelle im Großraum Köln abgegeben worden.

Von dpa