Bayern und Dortmund bekräftigen Treue zur Bundesliga

Berlin (dpa) - In der Diskussion um eine Reform der Wettbewerbe im europäischen Vereinsfußball haben Bayern München und Borussia Dortmund ihre Verbundenheit zur Bundesliga betont. In einer ligaweiten Umfrage der «Bild»-Zeitung bekräftigte der Münchner Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge: «Selbstverständlich werden auch in Zukunft alle Vereine, und damit natürlich auch der FC Bayern, weiterhin in der Bundesliga bleiben und spielen.» Es gehe lediglich um eine Reform der bereits bestehenden Wettbewerbe.

Von dpa