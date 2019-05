Helmut-Kohl-Allee im früheren Bonner Regierungsviertel

Bonn (dpa/lnw) - Einen Helmut-Schmidt-Platz und eine Genscherallee hat Bonn bereits - nun wird eine Straße dazwischen in Helmut-Kohl-Allee umbenannt. Das hat der Hauptausschuss der Stadt Bonn am Donnerstag beschlossen. Es werde dafür ein Stück der Friedrich-Ebert-Allee (Bundesstraße 9) im ehemaligen Regierungsviertel umbenannt, sagte eine Sprecherin der Stadt am Freitag. Dort liegen unter anderem das Kunstmuseum Bonn und die Bundeskunsthalle.

Von dpa