Höhner-Sänger Henning Krautmacher ist großer Europa-Freund

Köln (dpa) - Henning Krautmacher (62) von der Kölner Band Höhner hat den Eindruck, dass in letzter Zeit viele Menschen den Wert Europas erkannt haben: «Gott sei Dank hat das Interesse an Europa zugenommen», sagte der Sänger am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. «Immer mehr Menschen verstehen, dass es nur gemeinsam geht und erkennen das an den praktischen Vorzügen. Stichwort Roamingkosten. Jetzt ist es plötzlich einfach, in europäischen Ländern zu telefonieren und das Internet zu nutzen. Einheitliche Währung, offene Grenzen.»

Von dpa